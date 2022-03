Calcio: Portogallo. In 25 per playoff,Santos'In Qatar dobbiamo esserci'

Semifinale con la Turchia ed eventuale finale con la vincente di Italia-Macedonia per i lusitani LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - In 25 per la semifinale con la Turchia, nella speranza che ci sia anche la finale del 29 contro l'Italia o la Macedonia. Si vedrà. Il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, ha diramato la lista dei convocati per i playoff Mondiali. In elenco due gli 'italiani': il portiere della Roma, Rui Patricio, e l'attaccante del Milan, Rafael Leao. Ovviamente presente anche l'ex Juventus Cristiano Ronaldo, leader, trascinatore e uomo dei record dei lusitani. Out gli infortunati Ruben Dias, Nelson Semedo e Renato Sanches, regolarmente convocato Joao Cancelo che dovrà scontare un turno di squalifica e salterà il match con la Turchia. Non una sfida facile quella contro i turchi, lo sa bene Fernando Santos che accetta il ruolo di favorito ma a patto che "poi lo si dimostri in campo. La Turchia ha giocatori di grande qualità, ma sono forti anche come collettivo, sono aggressivi e giocano un calcio propositivo e alla ricerca della profondità, conosciamo bene le loro doti, ma molto bene anche le nostre. Giochiamo in casa e siamo i favoriti, non possiamo aver paura, nè pensare di essere i migliori al mondo, sappiamo che dobbiamo rispettare l'avversario". Allena la nazionale ormai da 8 anni, ha vinto un Europeo, ma ha anche attraversato momenti difficili, forse questo è un dei più importanti. "Io dico solo che è il momento di vincere, ai Mondiali vogliamo esserci e siamo concentrati su questo, non è tempo di bilanci e chiacchiere, solo di vincere. Non è il momento più difficile, ma quello più importante, vogliamo centrare l'obiettivo nostro e del popolo portoghese, giochiamo per la nazione e abbiamo già fatto partite che hanno scritto la storia del nostro calcio. La gente crede in noi e noi sappiamo che tutti uniti possiamo tagliare il traguardo. Non mi preoccupa il mio futuro, mi interessa solo il presente, quindi giocare e vincere la semifinale, poi giocare e vincere la finale playoff". Fernando Santos non vuole sentir parlare di squadra in crisi. "Abbiamo perso soltanto una partita, ma qui siamo sempre in un vortice di euforia o di delusione, non abbiamo vinto contro la Serbia ed è stato molto triste per noi, ma dobbiamo andare avanti puntare sui nostri talenti, sapendo che non basta per vincere, vincono le squadre non i singoli, quindi serve impegno, sacrificio e gioco e i ragazzi lo sanno bene". Questa la lista dei convocati: Portieri: Rui Patrício (Roma), Diogo Costa (Porto) e Anthony Lopes (Lione). Difensori: Cedric (Arsenal), Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (Manchester City), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Gonçalo Inacio (Sporting), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain). Centrocampisti: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Matheus Nunes (Sporting), William Carvalho (Betis), Otavio (Porto) e Bernardo Silva (Manchester City). Attaccanti: André Silva (Lipsia), Diogo Jota (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Manchester United), João Felix (Atletico Madrid), Rafael Leao (Milan) e Gonçalo Guedes (Valência). (ITALPRESS). ari/red 17-Mar-22 16:23