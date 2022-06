Calcio: Portogallo. Santos 'Leao? CR7 unico, nessuno può sostituirlo'

"Niente paragoni, ma Rafael è il futuro della Nazionale, una garanzia", dice il ct portoghese LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Dichiarazioni che rendono il giusto merito a una leggenda, ma che servono anche a proteggere un grande talento, che ha già un presente importante e che sarà anche il giocatore del futuro. Il primo è Cristiano Ronaldo, il secondo è Rafael Leao, a parlarne è Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, che alla vigilia della sfida con la Repubblica Ceca risponde così a chi gli chiede se l'attaccante del Milan possa essere considerato il successore dell'ex Juventus. "Intanto non hanno lo stesso ruolo e poi parlare di successore... - dice sorridendo Fernando Santos -. Non so quante migliaia di gol abbia fatto Ronaldo, credo sia difficile trovare uno che possa sostituirlo sia in Portogallo che nel mondo. Non è neanche giusto nei confronti di Leao fare questi paragoni, lui deve essere Rafael Leao, deve mettere in mostra le sue caratteristiche e le sue qualità, ha 21 anni ed è qui con noi, è il futuro della nostra Nazionale, una garanzia per il Portogallo che verrà". - foto Image -(ITALPRESS). ari/red 08-Giu-22 18:42