Calcio: Premier; Arsenal batte Man City, non succedeva dal 2015

(ANSA) - LONDRA, 08 OTT - Per la prima volta dal 2015 a oggi, l'Arsenal ha battuto il Manchester City in una partita del campionato inglese. E' successo allì'Emirates Stadium, dove un gol del brasiliano Martinelli al 41' della ripresa ha messo fine a una vera e propria maledizione, basti penare che, prima di oggi, l'Arsenal aveva perso per 12 volte di seguito contro i Citizens.

Ed è anche la prima volta dal 2018 a oggi che il City perde due volte di seguito in campionato: nello scorso week end era stato sconfitto dal Wolverhampton. Così ora al comando della Premier League c'è il Tottenham. ieri vittorioso sul campo del Luton, che ha 20 punti, contro i 18 della squadra di Guardiola e i 17 dell'Arsenal e del Liverpool, che grazie a una doppietta di Salah ha pareggiato 2-2 con il Brighton di De Zerbi. I 'seagulls' sono quinti alla pari con l'Aston Villa (Zaniolo in campo dal 17' st al posto di Diaby) che ha pareggiato 1-1 con il Wolverhampton, a segno con l'ex oggetto misterioso della Lazio Pedro Neto. (ANSA). .