Calcio: al Premio Cesarini anche Zeman

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Ci sarà anche Zdenek Zeman al premio Cesarini. Appuntamento martedì prossimo a Morrovalle (Macerata) all'Auditorio San Francesco dove è in programma un talkshow dal titolo 'Calcio italiano all'anno Zero, tra mondiali mancati e club in crisi di identità internazionale: il decalogo per tornare ad essere grandi'. Oltre a Zeman, saranno presenti tra gli altri il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, il n.1 della Lazio Claudio Lotito, Marco Tardelli, il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti, Attilio Tesser, Evaristo Beccalossi, Fabrizio Ravanelli, Michele Padovano, Josè Altafini, Eraldo Pecci e Sebastiano Rossi. A seguire presso Villa San Nicolino sarà premiato il calciatore di Serie A, il cui nome verrà svelato solo domani alla fine del campionato, e quello della Serie B Filippo Ranocchia del Vicenza. (ANSA).