Calcio: Ranieri 'Cagliari in crescita, col Genoa test importante'

"Prendiamo troppi gol, non è possibile per una squadra che deve salvarsi", dice il tecnico dei sardi CAGLIARI (ITALPRESS) - Dopo le due clamorose vittorie in rimonta allo scadere (col Frosinone in campionato e Udinese in Coppa) che potrebbero aver cambiato la stagione del Cagliari, Claudio Ranieri chiede continuità ai suoi col Genoa. "Abbiamo fatto due risultati positivi ma dobbiamo continuare così: aspettiamo la prova di domenica per vedere cos'è cambiato", le sue parole. "Come allenatore italiano e italianista vorrei non prendere gol, mi sono stufato: non è possibile che una squadra che deve salvarsi subisca sempre gol". Ci sono dei lati positivi: "La consapevolezza che stiamo lavorando bene c'è sempre stata, mercoledì i ragazzi hanno fatto bene e voluto portare a casa la qualificazione.

Ma ora arriva il Genoa, una signora squadra con grandi giocatori: dobbiamo fare del nostro meglio e portare a casa il risultato, conosciamo il loro valore e dovremo fare una gran partita". Tornano Luvumbo, Mancosu e Pavoletti ("Per noi significa la Serie A") che hanno riposato mercoledì, mentre a Udine Di Pardo ha avuto una contrattura. "Lapadula sta bene", il giudizio di Ranieri sul centravanti, che in Coppa Italia ha fatto il debutto stagionale col gol vittoria al 120'. "Petagna ha fatto una gran partita. Ha giocato 120' e corso 13 chilometri: non me l'aspettavo. Lui e Shomurodov tentano di fare buone cose e mettere le loro capacità al servizio della squadra". La Coppa può portare anche nuovi protagonisti: "Chi non gioca dev'essere arrabbiato e chiedersi cosa può fare di più. Non ho mai abbandonato nessuno, l'esperienza mi fa dire che servono tutti. Magari uno giocherà solo una volta, ma potrà essere la partita che ci fa salvare. Per questo sto insistendo su Pereiro, l'ultimo inserito: ha grandi qualità, sta entrando nella mia mentalità di essere determinante e sacrificarsi". Ranieri il prossimo 21 novembre riceverà il premio Ussi Sardegna 2023, intitolato ad Astori: "Sono orgoglioso, grazie a tutti".