Calcio: Ranieri'De Rossi già tecnico in campo,voglio Cagliari disperato'

"Faccio questo lavoro per le emozioni che dà, Roma ne dà di particolari", dice il tecnico romano dei sardi CAGLIARI (ITALPRESS) - Per Claudio Ranieri Roma-Cagliari è sempre una partita speciale, ma lunedì di più perché sfiderà il suo ex giocatore Daniele De Rossi. "Faccio questo lavoro per le emozioni che dà, sicuramente Roma ne dà di particolari", il suo giudizio in conferenza stampa all'antivigilia. Ne ha uno anche su chi troverà come avversario in panchina, dopo averlo allenato: "Spero che il predestinato riuscirà a fare la carriera che spera, era già un allenatore in campo". Lunedì a sorpresa potrà esserci anche Luvumbo, eliminato ieri dalla Coppa d'Africa e atteso in serata a Cagliari con allenamento domani, mentre mancherà Sulemana.

I rossoblù potrebbero schierarsi con due attaccanti e non il solo Petagna: "È possibile perché sia Pavoletti sia Lapadula stanno salendo di tono, per cui prima o poi giocheranno assieme. Per Shomurodov e Oristanio ci vorrà ancora un mesetto circa prima che si allenino. Ma sono positivo: ho una buona squadra, sono convinto che ce la faremo. E da Jankto mi aspetto di più". Dal mercato sono arrivati Mina e Gaetano, all'ultimo giorno: "Sono soddisfatto, dopo aver perso Goldaniga e Mancosu sono arrivati due giocatori con ottime referenze. Sono pronti per giocare, poi vediamo lunedì. La società si è mossa come poteva: Mina lo puntavamo già dall'estate, è una forza della natura e speriamo di sistemare la difesa con lui, Gaetano è un giocatore interessante di grandi prospettive". Il Cagliari non ha ancora fatto punti con le big e ora ha Roma, Lazio e Napoli nelle prossime quattro. Ranieri vuole invertire la tendenza: "Faremo di tutto per non permettere alla Roma di trovare la terza vittoria di fila. Abbiamo visto che quando siamo disperati facciamo grandi cose: dobbiamo quindi essere 'disperati' da subito, per poter giocare. È dall'inizio dell'anno che proviamo a fare punti con le grandi, se riesci a ottenerli sono sempre più pesanti". - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). col/ari/red 03-Feb-24 13:50 .