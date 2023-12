Calcio: Ranieri 'Makoumbou ci mancherà, servono attenzione e volontà'

"Il Sassuolo è una squadra difficilissima da affrontare".CAGLIARI (ITALPRESS) - Per la prima volta in stagione, lunedì sera, nel match interno contro il Sassuolo, il Cagliari dovrà sostituire Antoine Makoumbou, squalificato dopo l'espulsione rimediata sabato scorso contro la Lazio. "Ha giocato sempre con me. Ci mancherà, perché è un punto di riferimento, ma sono convinto che chi lo sostituirà farà una grande partita": queste le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa, che non ha rivelato ancora chi lo rimpiazzerà. "L'espulsione l'ho rivista, ma non sono riandato al gesto tecnico o al VAR: abbiamo sbagliato anche noi, non dovevamo permettere quella solitudine all'uomo che si inseriva", ha aggiunto il tecnico rossoblù, che non si fida del Sassuolo: "È una squadra difficilissima, basti dire che ha vinto 4-2 con la Juventus e 2-1 contro l'Inter.

Ha fatto più punti fuori casa che in casa, dovremo fare una grossissima partita di attenzione, volontà e determinazione con l'aiuto del nostro pubblico. È la squadra che tira di più da lontano di tutta la Serie A, dovremo stare attenti a ogni circostanza". La sensazione è che possa esserci Gianluca Lapadula dal primo minuto: "È logico che, dopo quattro mesi di stop e solo venti giorni di allenamento continuo con noi, non sia quello che ci ricordiamo. Ma ha bisogno di minuti per tornare quello che è: nell'allenamento di ieri l'ho visto voglioso e determinato, per un attaccante i primi tre, quattro passi creano il gol e l'occasione". Ranieri non esclude né una coppia d'attacco col doppio centravanti né il trequartista con due punte più mobili. "Lapadula-Pavoletti, Petagna-Lapadula o Petagna-Pavoletti: sapete che è nei miei pensieri, però per farlo serve che siano tutti quanti al 100 per 100 e disponibili al sacrificio. Per lunedì sto pensando bene, troveremo una squadra che ha fatto molti gol ma ne ha subiti 26 come noi". Infine, su Nahitan Nandez: "Sta sempre meglio, deciderò se metterlo in campo dall'inizio". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). col/pdm/red 09-Dic-23 14:48 .