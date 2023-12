Calcio: Ranieri pensa a Sulemana per sostituire Makoumbou

(ANSA) - CAGLIARI, 07 DIC - Cagliari senza lo squalificato Makoumbou per il posticipo di lunedì sera alla Unipol Domus contro il Sassuolo. Claudio Ranieri nell'allenamento di oggi ha puntato soprattutto sulla tattica. Ma ancora sta pensando a chi sostituirà il congolese. In pole Sulemana, già utilizzato nella gara dell'Olimpico con la Lazio dopo l'espulsione di Makoumbou. Non era andato male e lunedì potrebbe arrivare la conferma.

Altre possibili soluzioni sono quelle di Nandez, che però potrebbe essere dirottato sulla fascia destra, e di Deiola, sempre in panchina dopo il successo con il Frosinone. Per la corsia esterna potrebbe essere convocato anche Di Pardo, ormai parzialmente in gruppo ma in netto progresso. Resterà, invece, fuori Capradossi, ancora in personalizzato. Scelte difficili ma quasi obbligate in difesa: con lo schieramento a quattro la coppia centrale è Dossena-Goldaniga. In caso di modulo a tre potrebbe scapparci una chance per Wieteska o Obert. Davanti Ranieri potrebbe riproporre la coppia Lapadula-Petagna. Intanto sono stati già venduti oltre 1.000 biglietti per un totale di 14.500 presenze compresi abbonati. In questi giorni sarà possibile acquistare sempre i biglietti online e nelle ricevitorie autorizzate. Esclusivamente nel giorno della gara a disposizione dei tifosi anche il Ticket Service di Piazza L'Unione Sarda. (ANSA). .