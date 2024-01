Calcio: Ranieri, 'prove che incendiano il nostro pubblico'

(ANSA) - CAGLIARI, 14 GEN - "Primi 20 minuti da incubo, ma poi la squadra si è ritrovata: con queste prove incendiamo il nostro pubblico". Così l'allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, dopo la vittoria contro il Bologna. "Alla fine sono contento del tributo del pubblico che ha urlato: orgogliosi di voi - ha detto Ranieri -. Ho visto voglia di soffrire, pressare tutti insieme. Abbiamo giocato contro una grande squadra, teniamo presente che avevano delle assenze importanti come Zirkzee, un giocatore fantastico, tra i migliori oggi in Italia".

Ranieri è soddisfatto: "Ci siamo, vogliamo restare in serie A, dobbiamo continuare così. Se giochiamo come dopo il pareggio, abbiamo le carte in regola per lottare sino alla fine. Se giochiamo come i primi 20 minuti, no". Vittoria di Ranieri? "No, è la vittoria dei giocatori e del pubblico, Ranieri lasciamolo da parte. Finora eravamo riusciti a vincere solo con squadre della parte destra della classifica, bene così. Acquisiamo la consapevolezza che bisogna lottare sino alla fine, siamo tutti lì in pochi punti". E la curva nord, rispolverando un vecchio coro risalente alla prima avventura del tecnico romano in Sardegna, ha cantato "Risorgeremo, l'ha detto Claudio Ranieri". "Li ringrazio, sicuramente molti di loro non erano neanche nati allora, glielo avranno raccontato i loro genitori o nonni", conclude con un sorriso l'allenatore del Cagliari. (ANSA). .