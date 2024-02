Calcio: Ranieri 'Reazione Udine la traccia da seguire per la salvezza'

"Il Napoli visto col Barcellona non è in crisi", sottolinea il tecnico del Cagliari CAGLIARI (ITALPRESS) - Al termine dell'ultima partita in casa, con la Lazio due settimane fa, Claudio Ranieri si era dimesso ma la squadra ha ribadito la fiducia al tecnico che è tornato sui suoi passi. Voleva una reazione contro l'Udinese e, dopo lo svantaggio, il Cagliari si è rialzato per un pareggio per 1-1 che può valere come punto di ripartenza. "I ragazzi hanno capito e reagito, sono contento di Udine: il secondo tempo di domenica è la traccia da seguire", dice il tecnico in conferenza stampa all'antivigilia del match di domenica alle 15 col Napoli.

E proprio sulle dimissioni torna per sottolineare come non fossero di facciata: "Ero convinto di dimettermi, poi la risposta della squadra mi ha fatto capire che non potevo tirarmi indietro. Dobbiamo lottare fino in fondo tutti assieme". Una parola che torna più volte nell'analisi del match di dopodomani. "Questa squadra deve lottare per salvarsi, domenica dobbiamo uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto. A Udine dovevamo rimettere a posto la nostra mentalità, ora dobbiamo giocare come sappiamo e senza pensare al nome dell'avversario perché ogni partita dà punti importanti". Per Ranieri il passaggio da Mazzarri a Calzona ha già mostrato qualche effetto: "Il Napoli visto col Barcellona non è in crisi, magari non è come l'anno scorso ma sta provando a risollevarsi. Massimo rispetto da parte nostra, ma al di là del risultato a fine partita i tifosi dovranno essere orgogliosi di noi". Shomurodov e Oristanio stanno riprendendo a lavorare in parte con la prima squadra, differenziato per Sulemana dopo un risentimento che non preoccupa mentre Nández ha fatto tutta la settimana in gruppo. Poi ci sono Gaetano e Mina, ultimi arrivati e subito ben integrati: "Mina ha esperienza e personalità, è quello che cercavamo da tempo". - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). col/ari/red 23-Feb-24 13:42 .