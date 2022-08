Calcio: Real Madrid, Perez 'Mercato? Non prevediamo altri acquisti'

Escluso anche un vice Benzema: "Abbiamo già tanti attaccanti" HELSINKI (FINLANDIA) (ITALPRESS) - Rudiger e Tchouameni saranno gli unici volti nuovi del Real Madrid 2022-23. Da Helsinki, dopo la vittoria della Supercoppa Europea, Florentino Perez chiude ad altri arrivi: "Ad oggi non contempliamo nient'altro. Un ricambio per Benzema? Abbiamo già tanti attaccanti", le parole del presidente dei blancos, che spera di vedere il giocatore francese finalmente premiato col Pallone d'Oro ("lo meritava l'anno scorso e lo merita ancora di più quest'anno") e si gode Ancelotti: "Gestisce bene questa rosa, è una parte importante dei nostri successi e iniziamo questa nuova stagione con entusiasmo. Nella scorsa annata è andato tutto bene, nessuno può essere insoddisfatto ma bisogna continuare a lavorare". Gli eterni rivali del Barça, intanto, si sono dati da fare sul mercato: "Ci sono stagioni in cui uno fa meglio o peggio ma il Barcellona è uno dei club più importanti al mondo assieme al Real, deve tornare a essere quello che è per il bene di tutti e del calcio mondiale". - foto Image - (ITALPRESS). glb/red 11-Ago-22 10:16