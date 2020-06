Calcio: recupero di Torino-Parma riapre domani la stagione

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - L'attesa è finita. Dopo il lungo stop, la Serie A riparte dai recuperi della 25ª giornata. Primo match, Torino-Parma, in programma domani, alle 19.30. Per i padroni di casa sarà una gara delicatissima poiché prima della pausa sono finiti in un tunnel di risultati negativi che hanno avvicinato pericolosamente lo spettro della retrocessione. Le quote dei betting analyst di Snai però danno fiducia ai granata, favoriti a 2,25. Il pareggio è a 3,20, mentre una vittoria del Parma, che sta vivendo una delle stagioni più belle degli ultimi anni, e viaggia in zona Europa, vale 3,40. Seconda partita dei quattro recuperi è Verona-Cagliari che mette di fronte due delle sorprese di questa Serie A, anche se quella sarda ha cominciato a ridimensionarsi sul finire del girone d'andata. Il Verona, invece, nonostante abbia rallentato nelle ultime gare ante pandemia, è in corsa per l'Europa (vincendo arriverebbe al 7° posto in solitaria scavalcando il Milan). Il segno 1 è quotato 2,05, il pari è dato a 3,35, mentre la vittoria esterna è a 3,75. Nella sfida di Bergamo è caccia a punti preziosi fra Atalanta e Sassuolo. Gasperini punta alla vittoria per blindare il quarto posto. De Zerbi deve tenersi lontano dalla bassa classifica, la sua squadra fatica molto in trasferta, dove ha collezionato solo 13 dei 32 punti in classifica. I padroni di casa partono nettamente favoriti: il successo vale 1,35. Il pareggio 5,25 e il colpaccio emiliano addirittura 7,50. Chiusura domenica sera con Inter-Sampdoria. I nerazzurri devono rialzarsi dopo i ko contro Lazio e Juve prima della lunga pausa, e la recente eliminazione dalla Coppa Italia a opera del Napoli. Per gli analisti Snai la vittoria della squadra di Conte è scontata. Il successo nerazzurro è quotato appena 1,35, il pari sale a 5,00. Il blitz da ex di Ranieri, sulla panchina dell'Inter nel 2011-12, è un'impresa da 8.50. Difficile del resto immaginare un risultato diverso dalla vittoria dell'Inter, che potrebbe partire forte e chiudere il discorso già nel primo tempo: il risultato parziale/finale 1/1 è dato a 1,95. (ANSA).