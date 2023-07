Calcio: Reggina. Firmato preliminare vendita club con Guild Capital

Il closing dell'operazione, riguardante il 100% delle quote, è previsto nei prossimi giorni REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Giorni più che intensi in casa Reggina. Il club amaranto, in attesa di conoscere il suo futuro (decisiva la riunione del Consiglio Federale di domani), vive ore importanti anche a livello societario. La proprietà, infatti, ha reso noto "che è stato firmato il preliminare di vendita del 100% delle quote della società alla Guild Capital, società inglese con esperienza sul mercato italiano. Il closing dell'operazione è previsto nei prossimi giorni". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/com 06-Lug-23 10:20