Calcio: Reggina ha presentato il ricorso contro esclusione da B

(ANSA) - CATANZARO, 05 LUG - La Reggina Calcio ha presentato al Consiglio federale della Figc ricorso contro la decisione presa nei giorni scorsi dalla Covisoc di respingere l'iscrizione della società al prossimo campionato di serie B. L'esclusione era stata motivata dalle presunte irregolarità legate alle pendenze relative a stipendi e versamenti contributivi non pagati entro il termine del 20 giugno scorso.

Secondo la società amaranto, invece, la scadenza, in base al concordato cui era stata ammessa dal Tribunale fallimentare di Reggio Calabria, la scadenza dei pagamenti era fissata al prossimo 12 luglio. In un comunicato la Reggina ha anche reso noto "di avere ottemperato, in anticipo rispetto alla scadenza del 12 luglio, al versamento di quanto dovuto all'erario. Grazie anche al supporto delle istituzioni che hanno a cuore le sorti amaranto e quindi della Città, ci siamo attivati in tutte le sedi di competenza - afferma la società - per fare valere le ragioni societarie e sportive della Reggina, sempre nel totale rispetto dei ruoli e degli organismi preposti a valutare il nostro operato". Il Consiglio federale si pronuncerà sul ricorso entro venerdì prossimo, 7 luglio. (ANSA). .