Calcio: Reggina. Marcello Cardona nuovo presidente

Ad annunciarlo il neo proprietario della società amaranto, Felice Saladini.REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Marcello Cardona è il nuovo presidente della Reggina. Ad annunciarlo il neo proprietario della società amaranto, Felice Saladini, in un incontro con la stampa che si è svolto allo Stadio "Oreste Granillo" di Reggio Calabria. "Sono venuto per portare la mia esperienza, il mio modo di essere, la mia trasparenza al servizio della città e della Reggina", ha detto il prefetto Cardona, originario di Reggio Calabria, già arbitro di calcio ai massimi livelli, in passato anche questore di Varese e di Milano. "Sono qui - ha aggiunto - per quello che è stato sempre il mio motivo di vita: sognare. Credo che dobbiamo ricominciare a sognare". Per Saladini, la figura di Cardona è stata scelta per "affrontare insieme questo percorso di rinnovamento del club e per aspirare insieme a grandi risultati". - foto xa5/Italpress - (ITALPRESS). xa5/gm/red 25-Giu-22 15:06