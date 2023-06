Calcio: Reggina. Saladini 'Sentenza una vittoria, guardiamo al futuro'

"Ora finalmente ci dà la serenità di iniziare a guardare al futuro con sicurezza".REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - "Una nostra vittoria, come club, come città e come regione". Così il patron della Reggina, Felice Saladini, ha commentato la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Calabria oggi ha omologato il piano di ristrutturazione del club amaranto.

Saladini ha affrontato il tema nel corso di una conferenza stampa che si è svolta al Centro sportivo Sant'Agata di Reggio Calabria. All'incontro ha partecipato anche il presidente della Reggina, Marcello Cardona. "È una sentenza con cui la Reggina mette un punto definitivo con il capitolo societario e debiti pregressi", ha evidenziato Saladini facendo riferimento alla gestione precedente. "È una sentenza importantissima e fondamentale - ha aggiunto - che chiude un capitolo. Ora finalmente ci dà la serenità di iniziare a guardare al futuro con sicurezza". - foto Italpress - (ITALPRESS). col4/gm/red 12-Giu-23 14:24 .