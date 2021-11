Calcio: Reina carica la Lazio, con la Salernitana 'Una finale'

"La monetina a Bergamo? Cose che succedono solo in Italia" ROMA (ITALPRESS) - "Spero di vedere continuità". Pepe Reina carica la sua Lazio in vista di una sfida che può dare altre certezze o abbattere quelle conquistate con i pareggi sui campi di Atalanta e Marsiglia. La squadra biancoceleste all'Olimpico ospita la Salernitana: "Ha un'importanza speciale per noi: dobbiamo vincere per arrivare al meglio alla sosta. Per noi ogni partita ora diventa una finale, ci serve continuità. Nelle ultime settimane siamo in crescita. La squadra ora è più solida e questo era il nostro primo obiettivo: vogliamo diventare continui nelle prestazioni per capire bene il valore del nostro gruppo". Alla vigilia del match, Sarri non parla, restano dubbi di formazione, a partire da Luis Alberto che nelle ultime settimane si è alternato tra panchina e campo. Questioni di equilibrio ancora da trovare: "Siamo in un momento di cambiamento, dobbiamo apprendere le idee di mister Sarri e dobbiamo raggiungere degli automatismi al più presto", spiega Reina. Nessun dubbio in attacco dove è pronto Ciro Immobile, che contro il Marsiglia ha siglato il gol del sorpasso su Piola nella classifica marcatori del club: "Ciro è diventato storia. È un calciatore determinante per noi, trova gol con grande facilità". La Lazio è ancora imbattuta dal ko di Verona: "Ha cambiato qualcosa. I confronti diretti nello spogliatoio fanno bene: la squadra ha capito l'importanza di ogni partita". La squadra dovrà dimostrare di aver appreso la lezione a partire dal match contro Ribery e compagni. E sul francese: "Abbiamo avuto un buon rapporto quando ero al Bayern. Lo scorso anno ci siamo rivisti ed è sempre un piacere trovarlo: lo stimo tanto, mi rende felice vederlo ancora a questi livelli". Inevitabile un commento sull'episodio della monetina di Bergamo: "In Inghilterra non ho mai visto lanciare degli oggetti in campo. Succede solo qui in Italia e solo in determinati campi. Dovremmo farci delle domande". (ITALPRESS). spf/glb/red 06-Nov-21 14:45