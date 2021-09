Calcio: Reina 'Percorso nuovo ma potenziale c'è, faremo bene'

Il portiere della Lazio "In questa piazza la pazienza non è scontata" ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo iniziato ora un percorso con un allenatore vincente, veniamo da un modo di giocare diverso. In queste piazze sicuramente la pazienza non è scontata, ed è sempre obbligatorio fare le cose bene e portare risultati. Ma siamo convinti che il nostro potenziale sia forte e alla fine la squadra farà bene". Lo ha detto il portiere della Lazio Pepe Reina, nel corso della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici 2020/2021. Reina ha ricevuto il riconoscimento da Dino Zoff, che ha detto: "Gli faccio i complimenti perché con i piedi è molto più forte di me". "E' impossibile arrivare ai livelli di Zoff ma posso prenderne esempio - ha replicato Reina - Mio papà mi diceva sempre che il calcio è importante per la vita nei primi anni. I trofei, le parate, tutto passa, ma alla fine rimane l'uomo. Quindi preferisco essere ricordato per la persona che sono e per i miei valori". (ITALPRESS). spf/pal/red 20-Set-21 12:08