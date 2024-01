Calcio: Roma. Kristensen 'Derby? Non temo nessuno, Coppa è obiettivo'

Il difensore giallorosso ha commentato l'imminente gara di Coppa Italia ROMA (ITALPRESS) - "Non temo nessuno, ma rispetto la qualità della Lazio. Se temessi qualcuno non potrei giocare. In generale dobbiamo mettere in mostra la nostra qualità, questo è l'obiettivo. Contro l'Atalanta avremmo dovuto vincere abbiamo avuto la possibilità di vincere, ma è stata una questione di dettagli, ci sentiamo frustrati ma ora siamo concentrati su questa partita".

Rasmus Kristensen, difensore giallorosso, commenta così l'imminente derby nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio ai microfoni di Sportmediaset. "La Coppa Italia è un grande torneo che vogliamo giocare - ha proseguito l'esterno giallorosso -. La finale è nel nostro stadio, è uno dei nostri obiettivi. Non vedo l'ora di giocare questo derby, l'ultimo è stato intenso ma l'ho vissuto dalla panchina ed è stato comunque bello. Per noi è molto importante vincere". Infine, parlando delle assenze, Kristensen sottolinea come "dobbiamo compattarci ancora di più per far fronte ai problemi. Contro l'Atalanta l'abbiamo dimostrato. Il gruppo è l'unica soluzione. Ovviamente che manca qualche giocatore, ma alla fine conta lottare per i compagni". 09-Gen-24