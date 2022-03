Calcio: Roma. Oliveira 'Felice per la Conference, ora vinciamo derby'

A due giorni dalla sfida con la Lazio, Pellegrini in dubbio per la febbre ROMA (ITALPRESS) - "Sono molto felice di essere qui con il sindaco di Roma e con Immobile. Tutti noi abbiamo grande responsabilità per promuovere la pace. Ieri ho tifato per la squadra in tribuna e abbiamo ottenuto una grande qualificazione ai quarti di Conference League. Oggi tornerò a Trigoria per prepararmi a un derby che vogliamo vincere". Sono le parole con cui Sergio Oliveira, centrocampista della Roma, ha commentato l'iniziativa "together for peace" presentata in Campidoglio con il sindaco Gualtieri e il bomber della Lazio. "Tutto quello che possiamo fare per dire stop alla guerra è giusto e dobbiamo portare la nostra voce" ha aggiunto il centrocampista portoghese che stamane ha sostituito Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha la febbre a due giorni dal derby contro la Lazio e per questo ha dovuto saltare l'appuntamento al fianco dell'altro capitano, il biancoceleste Ciro Immobile. Il centrocampista dovrà essere valutato nelle prossime ore, ma è in dubbio per la stracittadina dell'Olimpico. (ITALPRESS). spf/ari/red 18-Mar-22 11:40