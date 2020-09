Calcio: Roma; primo incontro Friedkin-Raggi

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Una sede riservatissima, un primo contatto conoscitivo con il tema stadio sullo sfondo: l'incontro tra la sindaca della Capitale, Virginia Raggi,e il nuovo presidente della Roma, Dan Friedkin, è finalmente andato in scena. E' successo ieri all'ora di pranzo, in gran segreto, all'ambasciata Usa di Via Veneto. Scelto un territorio neutro per evitare occhi indiscreti. All'incontro era presente anche il figlio Ryan, nominato vice-presidente della Roma. E' stato un primo colloquio conoscitivo, ma sullo sfondo anche il tema stadio tanto caro al club giallorosso. (ANSA).