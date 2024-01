Calcio: Roma con tante assenze, Llorente 'Ma Coppa Italia ci entusiasma'

Mourinho cambierà comunque qualcosa in vista delle gare con Atalanta e Milan ROMA (ITALPRESS) - Il 2023 non si è chiuso nel migliore dei modi per i giallorossi, con la sconfitta contro la Juventus che ha complicato il cammino verso il quarto posto. A Mourinho il compito di tenere alto il morale della squadra per concentrarsi sulla prima partita del 2024, quella di Coppa Italia contro la Cremonese. Vincere la sfida contro i grigiorossi ha una duplice valenza: continuare il percorso in una competizione che nella bacheca della società capitolina manca dalla stagione 2007-08, e disputare l'eventuale quarto di finale contro la Lazio.

I giallorossi devono però fare i conti con le tante assenze dovute agli infortuni di Smalling, Kumbulla e Abraham e alle partenze direzione Coppa d'Africa di Aouar e Ndicka. Per questo "sarà una partita complicata - ha spiegato il difensore della Roma, Diego Llorente -, abbiamo massimo rispetto per i nostri avversari. Siamo pochi ma dobbiamo lavorare con questo gruppo. La Coppa Italia è una competizione che entusiasma la squadra. Derby? Prima dobbiamo vincere e poi ci penseremo". L'esodo di giocatori costringerà Mourinho a modificare una formazione già in formato turnover, visti i due match di campionato, fondamentali per la corsa Champions, contro Atalanta e Milan. Possibile il ritorno dal primo minuto tra i pali di Svilar, al posto di Rui Patricio. In difesa arretrerà Cristante, per affiancare Celik e Mancini, a riposo nella rifinitura odierna a Trigoria a causa della pubalgia, ma che non dovrebbe essere in dubbio per il match di Coppa. A centrocampo possibilità per Lorenzo Pellegrini dal primo minuto vicino a Paredes e Bove. Sulle fasce ci saranno Rick Karsdorp a destra, mentre a sinistra il ballottaggio è a tre, con Spinazzola favorito su Zalewski ed El Shaarawy. In attacco, a fare coppia con Lukaku, non ci sarà Dybala, mentre salgono le quotazioni di Belotti. - foto Image - (ITALPRESS). spf/glb/red 02-Gen-24 18:48 .