Calcio: Roma. Vina salta il derby, Calafiori spera nella conferma

Mourinho studia come sostituire lo squalificato Pellegrini ROMA (ITALPRESS) - Dopo la vittoria di misura sull'Udinese per 1-0 grazie ad un gol di Tammy Abraham, la Roma è tornata a lavorare a Trigoria per preparare il derby di domenica contro la Lazio. Squadra a Trigoria alle 12 con consueta divisione in gruppi: scarico in palestra per i titolari di ieri all'Olimpico, lavoro in campo per il resto del gruppo. Josè Mourinho studia le soluzioni per ovviare all'assenza di Lorenzo Pellegrini, squalificato, e Matias Vina, che va verso il forfait dopo un nuovo allenamento individuale quest'oggi. Uno tra Zaniolo e Mkhitaryan potrebbe essere schierato in zona centrale sulla trequarti mentre l'alternativa è il modulo a due punte con Shomurodov in coppia con Abraham. Al posto di Vina, invece, è ballottaggio tra Calafiori e Ibanez. La situazione sarà più chiara alle 15.30 di domani quando Josè Mourinho terrà la conferenza stampa della vigilia. (ITALPRESS). spf/pal/red 24-Set-21 19:28