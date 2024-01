Calcio: Salernitana, Gianni Petrucci nominato vicepresidente

(ANSA) - SALERNO, 18 GEN - Si rafforza la presenza di Gianni Petrucci nella Salernitana. L'attuale n.1 della Federazione Italiana Pallacanestro è stato, infatti, nominato vicepresidente del club campano. Petrucci era già membro del Cda della Salernitana. In giornata il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal presidente Danilo Iervolino e composto dall'amministratore delegato Maurizio Milan e dai consiglieri Angelo Giovanni Ientile e Alessandro Civitella, ha deliberato la nomina di Petrucci "quale vicepresidente della Salernitana con delega ai rapporti istituzionali in funzione della sua grande esperienza e prestigio personale".

Petrucci nella sua carriera sportiva è stato segretario generale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, vicepresidente esecutivo della società A.S. Roma, presidente del Coni per quattro mandati consecutivi, commissario straordinario della Figc. Inoltre ha ricevuto dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana. "Poter ricoprire questa carica è un'ulteriore soddisfazione nella mia vita", ha detto Petrucci. "Sono entrato giovane nella Lega Calcio a Milano ed oggi sono emozionato come allora perché essere alla Salernitana è un onore. Questa è una grande società e sono convinto nella salvezza; abbiamo tutte le possibilità per salvarci, la squadra sta dimostrando carattere e le ultime partite sono state perse nei minuti di recupero. Ringrazio il presidente Iervolino, uno dei presidenti più rilevanti del calcio italiano che sta portando novità importanti che saranno discusse presto e che ha intrapreso una politica nuova in questo mondo. Forza Salernitana!". (ANSA). .