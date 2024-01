Calcio: Salernitana, ingaggiati Zanoli e Basic

(ANSA) - SALERNO, 17 GEN - Giornata di ufficialità in casa Salernitana che ha annunciato due acquisti e una cessione. La società campana ha ingaggiato dalla Lazio il centrocampista Toma Basic che arriva in prestito fino a giugno e che indosserà la maglia numero 26. Dal Napoli, invece, è stato ingaggiato in prestito il difensore Alessandro Zanoli. L'esterno indosserà la maglia numero 59. Con il Genoa, invece, è stato definito il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto a determinate condizioni del centrocampista Emil Bohinen. (ANSA).