Il calcio a San Marino è un mondo splendido con tre squadre iscritte alle Coppe Europee

È un appuntamento fisso, quasi una rubrica annuale o biennale, il racconto da parte di Tiscalinews dello sport a San Marino e del primissimo turno di due delle Coppe Europee: Champions e Conference League, perché la terza competizione, l’Europa League, parte solo ad agosto, recuperando squadre che arrivano da altri tornei.

Non ci sono ancora le musichette delle dirette invernali e primaverili, l’inno che accompagna i nostri sogni e tutti gli sponsor multinazionali. Ma c’è il calcio più vero, quello che frequentiamo solo in giugno e in luglio, quando tutti gli altri sono impegnati nelle amichevoli o nei ritiri e noi appassionati di partite ufficiali aspettiamo con ansia il turno preliminare di Coppa Italia per vedere finalmente all’opera il Pescara di Zdenek Zeman, il Catanzaro di Vincenzo Vivarini e la Virtus Entella all’esordio sul campo del Cesena con in campo Davide Petermann che è il migliore regista della Lega Pro.

Insomma, è qualcosa di bellissimo da raccontare perché quello del calcio a San Marino è un mondo splendido, con tre squadre iscritte alle Coppe Europee: la prima è il Tre Penne che quest’anno ha vinto il titolo e quindi ha giocato il turno preliminare di Champions, una specie di preliminare elevato a potenza, in Islanda, a cui partecipano i padroni di casa, i sammarinesi per l’appunto, la squadra campione di Andorra e i montenegrini della squadra campione di Podgorica. Ma la corazzata islandese del Breidablik ha schiantato i malcapitati rappresentanti di San Marino, sconfitti per 7-1 a Kópavogsvöllur-Kopavogur.



A quel punto sono diventate tre le squadre sammarinesi iscritte alla Conference League e anche in questo caso due di queste partite da un preliminarissimo: la Fiorita, che quest’anno ha schierato German Denis, El Tanque che ha esaltato i tifosi di Napoli e Atalanta, che ha giocato anche a Cesena e all’Udinese, che due anni fa è stato alla Reggina e che l’ultima stagione è tornato in terra bergamasca in serie D con il Real Calepina, prima di essere coinvolto nell’avventura europea della Fiorita da un altro ex atalantino, l’allenatore Thomas Manfredini, una sicurezza in difesa, poi decisivo anche al Genoa e al Sassuolo.



E la Fiorita ha provato anche ad ingaggiare lo splendido Ninja Radja Nainggolan, reduce fra l’altro da Roma, Cagliari, Inter e Spal. Trattativa poi sfumata, come la qualificazione al turno successivo, anche se per pochissimo: 1-1 all’andata in casa all’Olimpico di Serravalle contro lo Zimbru, formazione della Moldavia. Con El Tanque in campo per i sammarinesi per 81 minuti e sconfitta per 1-0 a Zimbru-Chisinau, con German Denis in campo stavolta per 75 minuti. Non ha segnato, ma tenuta atletica notevole.



Insomma, allo stadio Olimpico di Serravalle, splendida struttura in uno dei Comuni che compongono lo Stato incastonato al confine fra Romagna e Marche, è andato più vicino all’obiettivo il Cosmos, che ha perso all’andata in Montenegro a Podgorica contro Il Sutjeska, limitando i danni a un onorevolissimo uno a zero per i padroni di casa.

Al ritorno la partita è stata epica, con tanto di ultras bosniaci presenti in forze, tutti regolarmente a torso nudo e con pancia d’ordinanza in bella mostra. Ma senza nessun vero pericolo: perché se negli anni scorsi i controlli anti Covid erano rigorosissimi allo stadio sammarinese, stavolta sono rigorosissimi per altri motivi: nessun power bank ammesso allo stadio, controlli scrupolosi, attenzione al rispetto dei posti, bottigliette vendute rigorosamente senza tappo, gendarmeria presente in forze.



Oddio, non è che si respiri proprio il rischio di incidenti, ma qui funziona così.

Poi, in campo, il Cosmos va in vantaggio e - alla luce dell’1-0 casalingo all’andata significherebbe supplementari. Poi c’è il pareggio ma, per ben due volte, il Cosmos arriva a un passo dal 2-1 che, visto che i gol in trasferta non valgono più doppio, significherebbe speranza di qualificazione, magari ai rigori. Addirittura, al 99esimo nell’ultimo secondo del recupero il gol della squadra sammarinese sembra a un passo, ma anche l’ultimo assalto sfuma.

Insomma, il Cosmos va vicino al passaggio del turno e all’ingresso nella storia visto che solo una volta è capitato prima di oggi.



E poi c’è la terza squadra: perché, dopo l’eliminazione dalla Champions, i campioni di San Marino del Tre Penne entrano ora in Conference. Anche se lo 0-3 rimediato all’Olimpico di Serravalle contro i lettoni del Valmiera all’andata non fa pensare che il passaggio del turno sia semplicissimo al ritorno di martedì sera. Non migliorerà quindi il 208esimo e ultimo posto della Repubblica di San Marino nel ranking mondiale guidato dall’Argentina.



Ma, entrando all’Olimpico di Serravalle, si entra anche in un’altra storia, quella di tutto lo sport sammarinese – tutto esposto in un apposito museo interno allo stadio - che con le tre medaglie conquistate a Tokyo è entrato nel medagliere olimpico, che vede invece moltissime nazioni, anche alte e nobili a partire dall‘Albania, ancora a digiuno di medaglie olimpiche. E con il Paese delle Aquile altre settantuno nazioni o rappresentative che hanno partecipato ufficialmente ai Giochi, sono a secco.

Ma non San Marino. L’argento a Tokyo 2020 (in realtà 2021 a causa del rinvio delle Olimpiadi) della squadra di tiro “trap” di Gian Marco Berti e Alessandra Perilli e i due bronzi ancora della tiratrice Alessandra Perilli nel trap femminile e il bronzo di Myles Amine nella lotta hanno fatto la storia, anche perché la stessa Perilli deteneva il miglior risultato nella storia della Repubblica del Titano con un quarto posto nella stessa disciplina alle Olimpiadi di Londra nove anni prima.

Per dire, quando il territorio sammarinese fu attraversato dalla fiaccola olimpica in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, in gara c’era un solo slalomista, che però non arrivò in fondo alla gara.



Insomma, generalmente San Marino gareggiava ai giochi del Mediterraneo o ancor più ai Giochi dei piccoli Stati d’Europa dove era una vera potenza che ha conquistato, ad oggi, 61 medaglie d'oro, 109 d'argento e 141 di bronzo.

E poi nel museo ci sono tracce delle altre glorie locali: Massimo Bonini, ovviamente, che è stato il calciatore sammarinese più famoso e giocava nella grande Juventus, i due motociclisti, Manuel Poggiali, vincitore di due titoli mondiali in 125 e 250, e Alex De Angelis, che ha vinto un gran premio in otto stagioni.

Per il calcio locale, basta attendere.