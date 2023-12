Calcio: Sarri amaro 'rammarico per non aver chiuso la partita'

(ANSA) - VERONA, 09 DIC - "È stata una partita controllata dall'inizio alla fine e abbiamo il rammarico di non averla chiusa perché le opportunità le abbiamo avute". Maurizio Sarri non nasconde la delusione dopo il pari della sua Lazio a Verona. "Non abbiamo concesso neanche un tiro in porta. Abbiamo fatto una buona partita e su buoni livelli - ha continuato il tecnico biancoceleste - Non abbiamo la facilità di andare in gol che avevamo gli anni scorsi nei quali probabilmente avremmo vinto 3-1 in una partita così anche con episodi sfortunati".

Tra i segnali positivi c'è il gol di Zaccagni: "È uno dei tanti segnali buoni che ho visto, l'unico aspetto negativo è il risultato. La squadra ha fatto bene ed è stata propositiva, poi ci dispiace per i nostri tifosi". Al prossimo turno di campionato ci sarà l'Inter: "Prima abbiamo la Champions e penseremo a quella sfida. Si gioca tantissimo e l'unica salvezza in questa 'tonnara' è pensare una partita alla volta. Qui a Verona siamo stati più attenti rispetto alle partite precedenti, ma siamo riusciti a prendere gol contro un giocatore che voleva crossare e l'altro che ha sbagliato a tirare centrando il compagno". Soddisfatto, invece, Marco Baroni. "Stiamo lavorando bene, abbiamo cambiato sistema dando un' impronta diversa. Abbiamo fatto bene e non era facile contro una squadra come la Lazio che ha tanta qualità. Sono contento per i ragazzi che hanno ottenuto questo risultato. C'è stata compattezza e spirito di sacrificio anche nei momenti difficili. Fino all'espulsione forse c'era anche la possibilità di fare qualcosa in più, poi l'inferiorità numerica ha influito. Ma purtroppo sono cose che nel calcio succedono". (ANSA). .