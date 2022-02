Calcio: Sarri, 'Con Porto difficile ma non impossibile'

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Il Porto è una squadra forte che sarebbe competitiva anche in Italia. La partita dell'andata ci ha detto che è difficilissima ma non impossibile". Così il tecnico della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League contro il Porto domani all'Olimpico. Sfida che anticipa di tre giorni il big match dell'Olimpico contro il Napoli, anche se Sarri precisa: "Calcoli? No, è una partita importante, andiamo avanti per la nostra strada. Non mi piace fare calcoli", incalza il tecnico toscano, che sui rientri di Immobile e Acerbi chiarisce: "Acerbi è stato fermo per 45 giorni, è guarito da un punto di vista medico ma chiaramente non è al massimo. Vedremo se ci sarà necessità di portarlo in panchina ma al momento non è in condizione di giocare dall'inizio. Ciro ha fatto uno stop di soli 7 giorni, vediamo nell'allenamento di oggi come sta e poi decideremo. Sono partite in cui occorre avere grande lucidità mentale. La prima è la lucidità difensiva, altrimenti compromettiamo la partita. Abbiamo la qualità di cambiare la partita in ogni momento". (ANSA).