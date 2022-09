Calcio: Sarri 'Feyenoord pericoloso, Europa League torneo difficile'

"Le mie dichiarazioni su Sozza? Rifarei tutto" ROMA (ITALPRESS) - "Il Feyenoord ha disputato una finale europea, ha una rosa di qualità dal punto di vista tecnico, ha palleggio, è pericolosa. Giocano con tre trequartisti di piede mancino di ottimo livello. L'Europa League è una competizione difficile e giocando quattro partite in un mese, non ci saranno momenti di riposo". Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Feyenoord, esordio nella fase a gironi di Europa League. Possibile turn over: "Si entra in una fase in cui la necessità di qualche ricambio è più forte - spiega il tecnico -. Possiamo cambiare qualcosa. Cancellieri? In allenamento lo proviamo da attaccante. Ha una gamba eccezionale, ha accelerazioni forti. Se riesce a calarsi nel ruolo, può far bene". Sugli obiettivi: "L'ambizione è una: pensare al breve periodo e non al lungo. Dobbiamo passare il turno evitando i playoff. Le partite in Europa sono tutte di grande difficoltà". Il tecnico biancoceleste è anche tornato sull'apertura di un fascicolo della Procura Figc sulle sue dichiarazioni sull'arbitro Sozza dopo la sconfitta col Napoli: "Quel che è successo in queste partite lo hanno visto tutti. Ho l'obbligo di difendere i miei giocatori, la mia società e il popolo laziale. Quel che ho fatto, lo rifarei tutta la vita. Quest'anno il mio avvocato potrebbe avere molto lavoro". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/glb/red 07-Set-22 16:28