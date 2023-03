Calcio: Sarri, 'prima del derby non ho dormito'

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Se qualcuna pensa di potersi abituare alle emozioni del derby, si sbaglia. Io ho giocato in molti degli stadi più importanti del mondo, e la notte prima della partita ho sempre dormito, ieri notte invece ho fatto fatica a prendere sonno". Parola di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Roma nella stracittadina. "Lo stadio oggi era uno spettacolo, sono contento per i punti ma soprattutto per il popolo laziale". (ANSA).