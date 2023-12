Calcio: Sassuolo. Dionisi 'Noi e Udinese squadre ferite, serve la testa'

"Cagliari? Non dobbiamo pensarci, perchè rischiamo di portarci delle scorie dietro" SASSUOLO (ITALPRESS) - "Non è corretto fasciarsi la testa prima di batterla, le difficoltà si affrontano e si superano, ma bisogna avere gli attributi per farlo. Non siamo nel nostro miglior momento, veniamo da prestazioni positive e risultati negativi, entrambi viziati dal fatto che per un tempo siamo rimasti in dieci. Dobbiamo fare di necessità virtù, prendere il positivo e migliorare il negativo".

Così Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, in conferenza stampa in vista della sfida di domani in casa dell'Udinese: "La partita in Friuli per certi versi è la più difficile per noi, loro sono una squadra completamente diversa dalla nostra. Siamo due squadre ferite. E' una partita importante. Dobbiamo giocare con la testa". Dionisi deve far anche la conta degli assenti: "Abbiamo qualche defezione: Alvarez, Obiang, Vina, Tressoldi, Racic e Defrel non saranno della partita. Thorsvedt e Matheus vengono da settimane positive. Sono motiviati e stiamo cercando di gestirli dal punto di vista fisico. Sono comunque disponibili". Infine, il tecnico neroverde ha concluso parlando nuovamente di quanto accaduto lunedì scorso col Cagliari: "Non dobbiamo pensarci, perchè rischiamo di portarci delle scorie dietro", ha concluso Dionisi.