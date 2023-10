Calcio: Scaroni, Milan deve essere sempre in Champions

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - "Intanto mi faccia godere l'utile di bilancio dopo tutti questi anni, dove ho dato un piccolo contributo e questa è una meta agognata e ci siamo arrivati. Quando mi si parla di obiettivi, io dico che è quello che il Milan deve essere sempre in Champions League.

Sia per questioni economiche sia per i nostri fans in tutto il mondo": lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni a Gr Parlamento commentando il bilancio che dovrebbe avere un utile di 6 milioni di euro. "Il Milan è un'azienda. Io mi occupo da tutta la vita di aziende - continua il presidente rossonero - e il Milan è una di queste. Dobbiamo fare crescere i ricavi. Pensate che quelli registrati nell'ultimo bilancio sono raddoppiati rispetto a quattro anni fa. Molta attenzione la poniamo sui costi, che per noi sono la prima squadra e li cerchiamo di seguire una politica attenta e severa". (ANSA). .