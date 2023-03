Calcio: Sciolta prognosi Zaccheroni, fra 60 giorni la riabilitazione

Migliorano le condizioni dell'allenatore romagnolo ex Milan, Lazio, Inter e Juve CESENATICO (ITALPRESS) - Buone notizie per mister Zaccheroni. I sanitari del reparto di medicina riabilitativo dell'ospedale Marconi di Cesenatico, nel polo ospedaliero Bufalini di Cesena, hanno infatti sciolto la prognosi sulle condizioni di salute del tecnico, ricoverato dal 10 febbraio scorso dopo un incidente domestico nella sua casa di Cesenatico. La prognosi è di 60 giorni, poi è previsto il percorso riabilitativo. Il tecnico ex Milan, Juve e Lazio tra le altre, che sabato prossimo compirà 70 anni, è stato trasferito dal Bufalini al Marconi il 9 marzo scorso quando le condizioni sono migliorate pur restando in quel momento riservata la prognosi. Non sono stati fatti bollettini medici ufficiali ma dall'ospedale sono sempre state fornite notizie sulle condizioni di Zaccheroni, assistito dalla moglie Fulvia Fiorini e dal figlio Luca con la compagna Clara, che si trovava insieme alla signora Fulvia in casa quando l'allenatore ha perso l'equilibrio. Quando sono arrivati nel pomeriggio i sanitari con l'ambulanza l'hanno trovato sdraiato e privo di sensi vicino a una scala interna. Nelle ore successive era stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre l'ematoma derivato dal trauma cranico riportato. - foto Image - (ITALPRESS). mb/ari/red 29-Mar-23 13:11