Calcio: Serie A. Blessin 'Su Piccoli era fallo, Acerbi da rosso'

"Concediamo gol stupidi, troppo spazio alla Lazio", dice il tecnico del Genoa GENOVA (ITALPRESS) - "Abbiamo iniziato bene, eravamo in controllo. Poi c'è stato quell'episodio, per me era fallo netto su Piccoli. Ho sentito dire fosse fuori area, ma dal mio punto di vista rimane il rosso per Acerbi. Per questo c'è il Var ed è la quinta volta che abbiamo questo tipo di problemi. In questo momento i miei giocatori stanno pensando troppo a queste situazioni e concediamo gol stupidi. Abbiamo lasciato troppo spazio alla Lazio, poi il gol prima dell'intervallo ci ha fatto male". Così Alexander Blessin, tecnico del Genoa, commenta la sconfitta contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport. "Creiamo, ma non riusciamo a fare gol. Manca il killer instinct, è quello che ci è mancato così come il coraggio nel difendere alto. Abbiamo lasciato troppo spazio, dobbiamo difendere meglio". "Purtroppo - sottolinea Blessin - non abbiamo la qualità per fare tanti passaggi corti, bisogna spazzare palla lontano quando si deve. Ora non vedo l'ora che arrivi la prossima, ci sono ancora tre di distacco dalla quartultima e con sei partite da giocare speriamo di tornare in carreggiata". (ITALPRESS). spf/fsc/red 10-Apr-22 15:21