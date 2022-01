Calcio: Serie A. Bologna-Inter ad Ayroldi, Chiffi arbitra Milan-Roma

A dirigere Juventus-Napoli sarà Sozza di Seregno ROMA (ITALPRESS) - Epifania in campo per le squadre di Serie A, impegnate nella prima giornata di ritorno. Ad aprire il programma la capolista Inter che farà visita al Bologna nel lunch match delle 12.30. A dirigere la gara del Dall'Ara l'arbitro Giovanni Ayroldi di Molfetta. Con lui gli assistenti Galetto e Cipressa, il quarto uomo Massimi e gli addetti Var Doveri e Alassio. Tra i big-match della prima giornata di ritorno le sfide Milan-Roma e Juventus-Napoli, in programma rispettivamente alle 18.30 e alle 20.45. A San Siro arbitrerà Daniele Chiffi di Padova insieme ai guardalinee Vivenzi e Ranghetti, al quarto ufficiale di gara Abisso e agli arbitri Var Aureliano e Costanzo. A Torino sarà Simone Sozza di Seregno a dirigere il match tra i bianconeri di Allegri e gli azzurri di Spalletti. Con lui gli assistenti Giallatini e Preti, il quarto uomo Marcenaro e gli arbitri Var Irrati e Meli.SERIE A - 20^ GIORNATA - 06/01Bologna - Inter (ore 12.30) arbitro: Ayroldi di Molfetta (Galetto-Cipressa) Sampdoria - Cagliari (ore 12.30) arbitro: Camplone di Pescara (Cecconi-Vecchi) Lazio - Empoli (ore 14.30) arbitro: Giua di Olbia (Dei Giudici-Moro) Spezia - Verona (ore 14.30) arbitro: Mariani di Aprilia (Paganessi-Pagnotta) Atalanta - Torino (ore 16.30) arbitro: Giacomelli di Trieste (De Meo-Capaldo) Sassuolo - Genoa (ore 16.30) arbitro: Manganiello di Pinerolo (Di Vuolo-Massara) Milan - Roma (ore 18.30) arbitro: Chiffi di Padova (Vivenzi-Ranghetti) Salernitana - Venezia (ore 18.30) arbitro: Sacchi di Macerata (Liberti-Schirru) Fiorentina - Udinese (ore 20.45) arbitro: Fourneau di Roma (Bottegoni-Muto) Juventus - Napoli (ore 20.45) arbitro: Sozza di Seregno (Giallatini-Preti) (ITALPRESS).SERIE A - 20^ GIORNATA - 06/01Bologna - Inter (ore 12.30) arbitro: Ayroldi di Molfetta (Galetto-Cipressa) Sampdoria - Cagliari (ore 12.30) arbitro: Camplone di Pescara (Cecconi-Vecchi) Lazio - Empoli (ore 14.30) arbitro: Giua di Olbia (Dei Giudici-Moro) Spezia - Verona (ore 14.30) arbitro: Mariani di Aprilia (Paganessi-Pagnotta) Atalanta - Torino (ore 16.30) arbitro: Giacomelli di Trieste (De Meo-Capaldo) Sassuolo - Genoa (ore 16.30) arbitro: Manganiello di Pinerolo (Di Vuolo-Massara) Milan - Roma (ore 18.30) arbitro: Chiffi di Padova (Vivenzi-Ranghetti) Salernitana - Venezia (ore 18.30) arbitro: Sacchi di Macerata (Liberti-Schirru) Fiorentina - Udinese (ore 20.45) arbitro: Fourneau di Roma (Bottegoni-Muto) Juventus - Napoli (ore 20.45) arbitro: Sozza di Seregno (Giallatini-Preti) (ITALPRESS). ari/red 03-Gen-22 13:04