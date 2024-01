Calcio: Serie A. Cioffi 'Sconfitta che ci lascia tanto amaro in bocca'

"Complimenti ai ragazzi per la prestazione, ripartiamo con convinzione", dice il tecnico dell'Udinese UDINE (ITALPRESS) - "Faccio i complimenti alla squadra, una sconfitta che ci lascia tanto amaro in bocca. Ora si riparte con più convinzione di prima, questo è il mio punto di vista". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese, Gabriele Cioffi, dopo la sconfitta contro la Lazio.

"Sul primo gol c'è un errore individuale, l'1-2 è l'unico tiro in porta della Lazio nel secondo tempo. Mi è piaciuta la mentalità, siamo rimasti in partita, eravamo in controllo - ha spiegato il tecnico dei friulani ai microfoni di Dazn - non percepivo dalla panchina la possibilità di subire gol. Il cambio di Masina non è stata una scelta tattica, stava giocando bene, ma viene da due mesi di inattività: lo preciso per rispetto suo. Ci siamo un po' spenti e sfilacciati, perdendo le nostre caratteristiche migliori. Samardzic in panchina per tutta la partita? Lo dico con onestà, non riguarda il mercato ma una mia scelta", ha precisato Cioffi.