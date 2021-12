Calcio: Serie A. Doveri arbitra derby Genova, Udinese-Milan a Fourneau

Designati i direttori di gara per le partite della 17esima giornata del campionato di Serie A ROMA (ITALPRESS) - Dopo i posticipi di ieri che hanno chiuso la 16esima giornata di Serie A, venerdì il derby della Lanterna aprirà il programma della 17esima giornata. Oggi, intanto, sono state rese note le designazioni arbitrali e a dirigere Genoa-Sampdoria, in programma venerdì 10 alle 20.45, sarà Daniele Doveri. Con il fischietto di Roma gli assistenti Liberti e Bercigli, il quarto uomo Minelli e gli arbitri Var Nasca e Bresmes. Sabato in campo la capolista Milan che, alle 20.45, sarà ospite dell'Udinese. Arbitro Francesco Fourneau di Roma, con Paganessi e Schirru guardalinee, Di Martino quarto ufficiale di gara, Banti e Valeriani addetti Var. Alle 18 di sabato Venezia-Juventus affidata a Paolo Valeri di Roma. Domenica alle 15 la sfida tra Verona e Atalanta è stata affidata a Juan Sacchi di Macerata, alle 18 in programma Napoli-Empoli e Sassuolo-Lazio che saranno dirette rispettivamente da Livio Marinelli di Tivoli e da Simone Sozza di Seregno. Il posticipo delle 20.45, Inter-Cagliari, sarà arbitrato da Matteo Marchetti di Ostia, mentre la sfida che lunedì sera chiuderà il programma, Roma-Spezia, sarà diretta da Alessandro Prontera di Bologna.- SERIE A - 17^ GIORNATA - 12/12 - ORE 18 Genoa - Sampdoria (10/12, ore 20.45) arbitro: Doveri di Roma (Liberti-Bercigli) Fiorentina - Salernitana (11/12, ore 15) arbitro: Ghersini di Genova (Capaldo-Yoshikawa) Venezia - Juventus (11/12, ore 18) arbitro: Valeri di Roma (Di Iorio-Affatato) Udinese - Milan (11/12, ore 20.45) arbitro: Fourneau di Roma (Paganessi-Schirru) Torino - Bologna (ore 12.30) arbitro: Dionisi di L'Aquila (Lo Cicero-Di Giacinto) Verona - Atalanta (ore 15) arbitro: Sacchi di Macerata (Raspollini-Berti) Napoli - Empoli arbitro: Marinelli di Tivoli (Tegoni-Cipressa) Sassuolo - Lazio arbitro: Sozza di Seregno (Vivenzi-Lombardo) Inter - Cagliari (ore 20.45) arbitro: Marchetti di Ostia Lido (Scatragli-Della Croce) Roma - Spezia (13/12, ore 20.45) arbitro: Prontera di Bologna (Passeri-Costanzo) (ITALPRESS). ari/red 07-Dic-21 13:34