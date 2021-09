Calcio: Serie A. Doveri arbitra Juve-Milan, Ayroldi per Inter-Bologna

Ghersini dirigerà Lazio-Cagliari, mentre Verona-Roma è stata affidata a Maresca ROMA (ITALPRESS) - Juventus-Milan, big match della quarta giornata in programma domenica alle 20.45, sarà diretto da Daniele Doveri. Insieme all'arbitro della sezione di Roma, gli assistenti Carbone e Vivenzi, il quarto ufficiale di gara Rapuano e gli addetti alla Var Di Paolo e Peretti. L'anticipo di venerdì tra Sassuolo e Torino è stato affidato a Marco Piccinini di Forlì, mentre per le gare di sabato Genoa-Fiorentina (ore 15), Inter-Bologna (18) e Salernitana-Atalanta (20.45), sono stati designati rispettivamente Livio Marinelli di Tivoli, Giovanni Ayroldi di Molfetta e Paolo Valeri di Roma. Domenica, alle 12.30, il lunch-match (ore 12.30) Empoli-Sampdoria che sarà diretto da Maurizio Mariani di Aprilia. Alle 15 Rosario Abisso di Palermo dirigerà Venezia-Spezia, mentre le due gare delle 18, Lazio-Cagliari e Verona-Roma, sono state affidate rispettivamente a Davide Ghersini di Genova e a Fabio Maresca di Napoli. Infine lunedì sera il posticipo Udinese-Napoli (ore 20.45) sarà diretto da Gianluca Manganiello di Pinerolo.SERIE A - 4^ GIORNATA - 19/09 - ORE 18 Sassuolo - Torino (17/09, ore 20.45) arbitro: Piccinini di Forlì (Preti-Berti) Genoa - Fiorentina (18/09, ore 15) arbitro: Marinelli di Tivoli (Meli-Colarossi) Inter - Bologna (18/09, ore 18) arbitro: Ayroldi di Molfetta (Di Vuolo-Imperiale) Salernitana - Atalanta (18/09, ore 20.45) arbitro: Valeri di Roma (Giallatini-Dei Giudici) Empoli - Sampdoria (ore 12.30) arbitro: Mariani di Aprilia (Prenna-Pagnotta) Venezia - Spezia (ore 15) arbitro: Abisso di Palermo (Rocca-Zingarelli) Lazio - Cagliari (ore 18) arbitro: Gherisni di Genova (Bresmes-Lo Cicero) Verona - Roma (ore 18) arbitro: Maresca di Napoli (De Meo-Rossi C.) Juventus - Milan (ore 20.45) arbitro: Doveri di Roma (Carbone-Vivenzi) Udinese - Napoli (20/09, ore 20.45) arbitro: Manganiello di Pinerolo (Alassio-Mondin) (ITALPRESS). ari/red 15-Set-21 12:47