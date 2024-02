Calcio: Serie A. Doveri arbitra Lecce-Inter, Orsato per Milan-Atalanta

L'anticipo Bologna-Verona, in programma venerdì sera, sarà diretto da Abisso di Palermo ROMA (ITALPRESS) - Sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo ad arbitrare Bologna-Verona, anticipo della 26esima giornata in programma venerdì 23 alle 20.45 allo stadio Dall'Ara. Domenica alle 18 in campo la capolista Inter, attesa dal Lecce in un match che verrà diretto da Daniele Doveri. Con l'arbitro della sezione di Roma, ci saranno gli assistenti Rossi e Guida, il quarto ufficiale di gara Baroni e gli addetti alla Var Valeri e Mariani.

Ad aprire il programma domenica l'anticipo delle 12.30 tra Juventus e Frosinone che sarà diretto da Antonio Rapuano di Rimini, mentre alle 20.45 è in programma Milan-Atalanta affidata a Daniele Orsato di Schio. Lunedì due posticipi: alle 18.30 Roma-Torino, alle 20.45 Fiorentina-Lazio, sfide che saranno dirette rispettivamente da Juan Luca Sacchi di Macerata e Marco Guida di Torre Annunziata.SERIE A - 26^ GIORNATA - 25/02Bologna - Verona (23/02, ore 20.45) arbitro: Abisso di Palermo Sassuolo - Empoli (24/02, ore 15) arbitro: Aureliano di Bologna Salernitana - Monza (24/02, ore 18) arbitro: Fabbri di Ravenna Genoa - Udinese (24/02, ore 20.45) arbitro: Fourneau di Roma Juventus - Frosinone (ore 12.30) arbitro: Rapuano di Rimini Cagliari - Napoli (ore 15) arbitro: Pairetto di Nichelino Lecce - Inter (ore 18) arbitro: Doveri di Roma Milan - Atalanta (ore 20.45) arbitro: Orsato di Schio Roma - Torino (26/02, ore 18.30) arbitro: Sacchi di Macerata Fiorentina - Lazio (26/02, ore 20.45) arbitro: Guida di Torre Annunziata - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). ari/red 21-Feb-24 12:24 .