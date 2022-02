Calcio: Serie A. Doveri arbitra Napoli-Inter, Atalanta-Juve a Mariani

Il direttore di gara della sezione di Roma arbitrerà la sfida-scudetto in programma sabato alle 18 ROMA (ITALPRESS) - Sarà Daniele Doveri a dirigere Napoli-Inter, sfida-scudetto in programma sabato alle 18 e valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Con il fischietto della sezione di Roma, ci saranno i guardalinee Costanzo e Bidoni, il quarto ufficiale di gara Cosso e gli arbitri Var Di Paolo e Valeriani. Sabato altri due anticipi: alle 15 Lazio-Bologna che sarà diretta da Marco Piccinini di Forlì e alle 20.45 Torino-Venezia, affidata ad Antonio Giua di Olbia. Domenica, alle 12.30, Milan-Sampdoria. Per il lunch-match di San Siro è stato designato Daniele Chiffi di Padova. Domenica sera, alle 20.45, l'altro big-match della giornata: la sfida Champions Atalanta-Juventus. A dirigere l'incontro sarà Maurizio Mariani di Aprilia. Con lui gli assistenti Meli e Imperiale, il quarto uomo Volpi e gli arbitri Var Aureliano e De Meo.SERIE A - 25^ GIORNATA - 13/02 - ORE 15 Lazio - Bologna (12/02, ore 15) arbitro: Piccinini di Forlì (Bottegoni-Zingarelli) Napoli - Inter (12/02, ore 18) arbitro: Doveri di Roma (Costanzo-Bindoni) Torino - Venezia (12/02, ore 20.45) arbitro: Giua di Olbia (Preti-Giallatini) Milan - Sampdoria (ore 12.30) arbitro: Chiffi di Padova (Perrotti-Palermo) Empoli - Cagliari arbitro: Dionisi di L'Aquila (Vivenzi-Ranghetti) Genoa - Salernitana arbitro: Di Bello di Brindisi (Galetto-Mondin) Verona - Udinese arbitro: Colombo di Como (Alassio-Colarossi) Sassuolo - Roma (ore 18) arbitro: Guida di Torre Annunziata (Lo Cicero-Prenna) Atalanta - Juventus (ore 20.45) arbitro: Mariani di Aprilia (Meli-Imperiale) Spezia - Fiorentina (14/02, ore 20.45) arbitro: Marchetti di Ostia Lido (Longo-Baccini) (ITALPRESS). ari/red 10-Feb-22 12:24