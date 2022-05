Calcio: Serie A. Giudice, dieci giocatori squalificati un turno

Stop per Radunovic, Amrabat, Mancini, Bohinen, Ribery, Kyriakopoulos, Bastoni, Singo, Becao, Faraoni.MILANO (ITALPRESS) - Sono dieci, tutti per un turno, i calciatori squalificati dal giudice sportivo in serie A dopo le gare dell'ultimo turno di campionato. Si tratta di Radunovic (Cagliari), Amrabat (Fiorentina), Mancini (Roma), Bohinen, Ribery (Salernitana), Kyriakopoulos (Sassuolo), Bastoni (Spezia), Singo (Torino), Becao (Udinese), Faraoni (Verona). Tra i tecnici, un turno a Bressan (Cagliari). Tra le società , ammende a Bologna, Milan, Salernitana (5.000 euro), Inter, Roma (4.000 euro), Verona (3.000 euro). Tra i dirigenti, ammenda di 10.000 euro per Fenucci (Bologna) e 5.000 euro per Tare (Lazio). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). gm/red 10-Mag-22 14:07