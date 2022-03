Calcio: Serie A. Giudice, due turni a Bonaventura

Un turno per Ismajli (Empoli), Kiwior (Spezia), Lopez (Sassuolo), Thorsby (Sampdoria), Toloi (Atalanta).MILANO (ITALPRESS) - Due turni di squalifica per il calciatore della Fiorentina Giacomo Bonaventura. Lo ha deciso il giudice sportivo della serie A dopo le gare dell'ultimo turno di campionato. Il centrocampista viola paga "per comportamento non regolamentare in campo (Sesta sanzione); per avere inoltre, al 35° del secondo tempo, dopo la notifica dell'ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara rivolgendo al medesimo, per svariate volte, un epiteto offensivo". Un turno di stop per Ismajli (Empoli), Kiwior (Spezia), Lopez (Sassuolo), Thorsby (Sampdoria), Toloi (Atalanta). Tra le società, ammende a Spezia (20.000 euro), Lazio (10.000 euro), Venezia (2.000 euro). (ITALPRESS). gm/red 01-Mar-22 13:24