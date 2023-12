Calcio: Serie A. Giudice, due turni a Lazzari, ammenda per Allegri

In tutto 5 i giocatori squalificati, gli altri 4 sono Okoli, Maggiore, Bellanova e Payero MILANO (ITALPRESS) - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato 5 giocatori dopo le gare valide per la 16esima giornata di Serie A. Inflitti due turni di stop e un'ammenda di 5mila euro a Lazzari (Lazio), una giornata di squalifica a Okoli (Frosinone), Maggiore (Salernitana), Bellanova (Torino) e Payero (Udinese).

Per quanto riguarda gli allenatori un turno di stop per Roberto D'Aversa (Lecce), ammenda di 10mila euro e diffida per il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri "per avere, al termine della gara, nello spogliatoio degli ufficiali di gara, contestato, all'inizio con tono pacato, l'operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all'operato del Var, tant'è che il direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio". Tra le società ammende a Frosinone (5.000 euro), Lecce (4.000), Roma (3.000), Bologna (1.500) e Napoli (1.500). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/com 19-Dic-23 16:10 .