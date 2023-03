Calcio: Serie A. Giudice, due turni al romanista Kumbulla

Un turno a Giroud, Rincon, Tressoldi e Vecino.MILANO (ITALPRESS) - Due giornate di squalifica per il romanista Marash Kumbulla. Lo ha deciso il giudice sportivo della serie A dopo le gare dell'ultimo turno. Il difensore giallorosso, espulso dopo un calcio a gioco fermo nei confronto di Berardi che ha causato il rigore assegnato al Sassuolo e trasformato dallo stesso capitano neroverde, paga anche con un'ammenda di 5.000 euro "per avere, al 47° del primo tempo, con giuoco in svolgimento, con il pallone nelle mani del proprio portiere, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria". Un turno a Giroud (Milan), Rincon (Sampdoria), Tressoldi (Sassuolo), Vecino (Lazio). Tra i dirigenti, un turno a Trinchera (Lecce), tra gli operatori sanitari un turno a Gerundo (Torino), tra gli altri tecnici un turno a Cerra (Roma). Tra le società, ammende a Inter (8.000 euro), Spezia (5.000 euro), Bologna (2.000 euro). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). gm/red 14-Mar-23 13:14