Calcio: Serie A. Giudice, nove fermati per un turno, stop anche Zanetti

Tra gli squalificati, oltre al tecnico del Venezia, anche Pellegrini, Pedro e Pobega MILANO (ITALPRESS) - Sono nove, tutti per un turno, i calciatori squalificati in serie A dal giudice sportivo a seguito delle gare dell'ultimo turno. Si tratta di Ostigard (Genoa), Henry (Venezia), Pablo Marì (Udinese), Pellegrini (Juventus), Osimhen, Rrhamani (Napoli), Parisi (Empoli), Pobega (Torino), Pedro (Lazio). Un turno di squalifica al tecnico del Venezia Paolo Zanetti per "aver pronunciato un'espressione blasfema al 10° del secondo tempo", comminata dopo la segnalazione della Procura federale, "acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale". Tra le società, ammende a Napoli (5.000 euro), Atalanta, Roma (2.000 euro). Due turni al collaboratore tecnico del Cagliari Claudio Nitti e una al preparatore atletico della società sarda Giuseppe Pondrelli. (ITALPRESS). gm/red 22-Mar-22 15:55