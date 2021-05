Calcio: Serie A. Giudice, nove squalificati per un turno

Ammenda di 5.000 euro a Gasperini.MILANO (ITALPRESS) - Sono nove, tutti per un turno, i calciatori squalificati dal Giudice sportivo di serie A dopo le gare valide per la 15a giornata di ritorno. Si tratta di Gollini (Atalanta), Igor (Fiorentina), Fares (Lazio), Castillejo (Milan), Hernani (Parma), Mancini (Roma), Marlon (Sassuolo), Nzola (Spezia), Tameze (Verona). Tra i tecnici due turni a Bianchi (Sassuolo), ammenda di 5.000 euro a Gasperini "per avere, al 4° del secondo tempo, reagito in maniera plateale all'assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria colpendo con un calcio ad una sedia posta vicina alla propria panchina e aver inoltre rivolto espressioni insultanti a persone riconducibili alla Società avversaria presenti in tribuna che lo avevano provocato; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale". Tra le società, ammenda al Sassuolo (5.000 euro). (ITALPRESS). gm/red 04-Mag-21 13:17