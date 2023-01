Calcio: Serie A. Giudice, quattro giocatori squalificati per un turno

Salteranno la prossima partita Koopmeiners, Marin, Dodò e Nikolaou MILANO (ITALPRESS) - Dopo le gare valide per la 18esima giornata del campionato di Serie A, il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato quattro giocatori, tutti per un turno. Si tratta di Koopmeiners (Atalanta), Marin (Empoli), Dodò (Fiorentina) e Nikolaou (Spezia). Per quanto riguarda le società ammende per Atalanta (5.000 euro), Lecce (4.000), Cremonese (3.000), Lazio (3.000) e Sassuolo (3.000). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/red 17-Gen-23 16:14