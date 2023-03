Calcio: Serie A.Giudice,stop di 2 turni e 10mila euro multa per Mourinho

Due giornate di squalifica anche per il difensore del Napoli Mario Rui MILANO (ITALPRESS) - Due turni di squalifica e 10mila euro di ammenda per il tecnico della Roma, Josè Mourinho. Questa la decisione del giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo l'espulsione dell'allenatore portoghese nel match di ieri in casa della Cremonese. Lo "special one" è stato sanzionato "per avere, al 2° del secondo tempo, contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di espulsione; per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni e illazioni gravemente offensive". Per quanto riguarda i calciatori, il giudice sportivo ha squalificato per due giornate Mario Rui (Napoli), infliggendogli anche una multa di 10mila euro per per "avere, al 22° del secondo tempo, dopo essere caduto a terra a seguito di un normale contrasto di gioco, con il pallone lontano, colpito volontariamente con un calcio all'altezza dell'inguine un calciatore della squadra avversaria". Un turno di stop ciascuno, invece, per Ferrari (Cremonese), Casale (Lazio), Baschirotto (Lecce), Krunic e Leao (Milan), Donati (Monza), Gabbiadini (Sampdoria), Berardi (Sassuolo), Ricci (Torino) e Ehizibue (Udinese). Per quanto riguarda le società ammende per Torino (8 mila euro), Juventus (3 mila euro), Lecce (3 mila euro) e Bologna (2 mila euro). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/com 01-Mar-23 13:17