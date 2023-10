Calcio: Serie A. Giudice, un turno a Maignan, Hernandez,Martinez e Sarri

Nessun provvedimento per il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic MILANO (ITALPRESS) - Dopo le gare dell'ottava giornata di Serie, il giudice sportivo della Lega, Gerardo Matsrandrea, ha squalificato tre calciatori. Un turno di stop per Martinez (Genoa), Hernandez e Maignan (Milan). Nessun provvedimento per il portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic, dopo la segnalazione della procura federale.

Il giudice ha deciso di non sanzionare il giocatore dal momento che "le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all'uso di un'espressione blasfema". Tra gli allenatori squalifica di una giornata e ammenda di 10 mila euro per il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri "per avere, al 40° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, protestato nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara un'espressione irriguardosa". Per quanto riguarda le società ammende per Genoa (7.000 euro), Torino (5.000), Juventus (3.000) e Lecce (1.500). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/com 10-Ott-23 16:52 .