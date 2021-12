Calcio: Serie A. Giudice, un turno a Romagnoli e Luiz Felipe

Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A in merito alle gare di domenica.MILANO (ITALPRESS) - Un turno di squalifica per Romagnoli (Milan) e Luiz Felipe (Lazio). Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A in merito alle gare disputate ieri. Tra le società, ammende a Lazio (10.000 euro "per avere intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria"), Bologna, Lazio (3.000 euro). (ITALPRESS). gm/red 29-Nov-21 16:18